В свадебном платье: Настя Каменских очаровала своим внешним видом

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фрагментом из клипа.

Настя Каменских очаровала своим внешним видом instagram.com/kamenskux

Читай также: Ольга Фреймут рассказала о дне, который изменил ее взгляды на жизнь

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в свадебном платье с глубоким декольте. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а собранные волосы и нежный макияж стали отличным дополнением к образу.

Под публикацией Настя призналась, что этот фрагмент является ее любимым моментом в клипе на песню «Почуття»:

«Некоторые моменты и события мы навсегда сохраняем в памяти и в сердце - где бы мы ни были и что бы мы не делали.

Люблю этот момент в клипе ❤️».

Поклонники восхитились внешним видом Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какая вы нежная, и милая...)))» «Красотка❤так мило». «Отлично выглядите😍». «Вы великолепны». «Такие счастливые глаза». «Богиня».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.