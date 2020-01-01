В свадебном платье: Настя Каменских очаровала своим внешним видом
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в свадебном платье с глубоким декольте. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а собранные волосы и нежный макияж стали отличным дополнением к образу.
Под публикацией Настя призналась, что этот фрагмент является ее любимым моментом в клипе на песню «Почуття»:
«Некоторые моменты и события мы навсегда сохраняем в памяти и в сердце - где бы мы ни были и что бы мы не делали.
Люблю этот момент в клипе ❤️».
Поклонники восхитились внешним видом Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какая вы нежная, и милая...)))»
«Красотка❤так мило».
«Отлично выглядите😍».
«Вы великолепны».
«Такие счастливые глаза».
«Богиня».
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