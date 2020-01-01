Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В свадебном платье: Настя Каменских очаровала своим внешним видом

Комментариев: 0
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фрагментом из клипа.

Настя Каменских очаровала своим внешним видом
Настя Каменских очаровала своим внешним видом
instagram.com/kamenskux

Читай также: Ольга Фреймут рассказала о дне, который изменил ее взгляды на жизнь

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в свадебном платье с глубоким декольте. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а собранные волосы и нежный макияж стали отличным дополнением к образу.

Под публикацией Настя призналась, что этот фрагмент является ее любимым моментом в клипе на песню «Почуття»:

«Некоторые моменты и события мы навсегда сохраняем в памяти и в сердце - где бы мы ни были и что бы мы не делали.
Люблю этот момент в клипе ❤️».

Поклонники восхитились внешним видом Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какая вы нежная, и милая...)))»

«Красотка❤так мило».

«Отлично выглядите😍».

«Вы великолепны».

«Такие счастливые глаза».

«Богиня».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Настя Каменских 2020, Настя Каменских певица, Настя Каменских видео, Настя Каменских инстаграм, Настя Каменских новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь