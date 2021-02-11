«Заспанный пельмешек»: Маша Ефросинина показала, как выглядит по утрам
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость предстала в белом халате и с полотенцем на голове, а затем с помощью взмаха кисти перевоплотилась в эффектную брюнетку. Кадр сменился, и телезвезда предстала в стильном наряде с распущенными блестящими волосами и выразительным макияжем.
Под публикацией Маша призналась, что любит свою работу за сотрудничество с профессионалами, которые наводят ей красоту:
«Мою работу можно обожать хотя бы за то, что утренний заспанный пельмешек профессионально превращают в яблочко!»
Поклонники восхитились внешним видом Маши Ефросининой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Всем бы по утрам быть таким пельмешком как вы) Хорошо выглядите))».
«Ты королева даже когда заспанная, уставшая, любая».
«Вы прекрасны в любом образе».
«Красотка!»
«Такая хорошенькая!»
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