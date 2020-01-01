Украинская певица Alyona Alyona поделилась с подписчиками впечатлениями об отдыхе в Египте.

Alyona Alyona вылезла на слона и рассказала об ужасном отдыхе в Египте instagram.com/alyona.alyona.official

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Популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с отдыха. На кадрах знаменитость запечатлена с местными достопримечательностями и во время активного отдыха: плавания в море, дайвинга, катания на квадроциклах по пустыне. Несмотря на разнообразный досуг, Alyona Alyona осталась недовольна заграничным отпуском.

Под публикацией артистка рассказала, что ее разочаровало в солнечном Египте:

«Нас зустрів щиро брудний аеропорт з абсолютно непривітними людьми. Трансфер в готель. Адміністрація, яка відноситься до тебе хамськи. Кожен просто мріє на тобі нажитися. Все з виду гарне, але якщо придивитися, то розумієш, що тобі замилюють очі, щоб ти не бачила реальності. Всі постійно хочуть тобі щось напарити».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые рассказали о своем негативном отдыхе в Египте, а другие уверили, что Alyona Alyona просто не повезло с выбором отеля.

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