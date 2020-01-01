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Ольга Фреймут рассказала о дне, который изменил ее взгляды на жизнь

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками снимками.

Ольга Фреймут рассказала о дне, который изменил ее взгляды на жизнь
Ольга Фреймут рассказала о дне, который изменил ее взгляды на жизнь
instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото и видео. На кадрах знаменитость запечатлена в черном строгом платье и белом пальто. Элегантный образ звезда дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем. Ольга позирует рядом с заслуженным мастером спорта Ириной Дерюгиной.

Под публикацией Фреймут призналась, что посетила тренировку Сборной Украины по художественной гимнастике:

«Який чарівний день з Іриною Дерюгіною. Дивилася, як тренується Збірна України з художньої гімнастики. День, який змінив деякі погляди на життя. Пишаюся».

Также Ольга Фреймут поделился видеороликом с тренировки, где спортсменки показывают свои навыки. Фолловеры телезвезды отметили, что очень сложно тренироваться в таких тесных условиях. Однако Фреймут стала на защиту гимнасток и сказала, что гордится ими.

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Источник: ivonа bigmir)net

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