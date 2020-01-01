«Неистово красиво»: Ксения Мишина поразила смелым снимком с отдыха

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками снимком с отдыха.

Ксения Мишина поразила смелым снимком с отдыха instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена в полете на качели. Девушка выглядит очень счастливо, об этом говорит ее искренняя улыбка. Артистка собрала волосы в высокий хвост, надела солнцезащитные очки и стильный костюмчик. Однако больше всего впечатляет невероятный вид с высоты на сказочную природу.

Ксения со своим сыном, возлюбленным Александром Эллертом и его дочерью отправились на отдых в Доминикану. Звезда активно транслирует пребывание заграницей, показывает, как они дружно и весело проводят время вместе.

Поклонники восхитились смелостью и красотой Мишиной, осыпав ее приятными словами в комментариях:

«Красивая девушка❤️❤️». «Как это красиво! 😍 Ксю, ты ещё прекрасней❤️🙌». «Неистово красиво». «Ксюша, ты наше всё, осторожно там🙌». «Как красиво😍». «Шикарное фото ❤️👍».

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