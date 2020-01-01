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«Ну как так»: Алина Гросу рассказала о горе в семье

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Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками печальной новостью.

Алина Гросу рассказала о горе в семье
Алина Гросу рассказала о горе в семье
instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательное видео. На черно-белых кадрах знаменитость запечатлена со своей бабушкой. Артистка нежно обнимает и целует своего родного человека.

Под публикацией Алина призналась, что 10 февраля ушла из жизни ее бабушка, которая жила в селе Белоусовка Черновицкой области. Всего месяц назад звезда наведывалась к родной женщине в гости, чтобы поздравить ее с Рождеством, а теперь не может поверить в случившееся:

«Только что узнала...
Всего лишь месяц прошёл, с того момента, как мы виделись.. ну как так..
Будем помнить🙏🏻 навсегда...»

Поклонники выразили слова поддержки Алине Гросу в комментариях:

«Держитесь 😢».

«Очень тяжело прощаться с близкими, сочувствую».

«Алиночка, держись».

«Крепитесь, Алинка».

«Сил вам».

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Источник: ivonа bigmir)net

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