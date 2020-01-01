"Я зависима": Jerry Heil сделала откровенное признание

Певица Jerry Heil заявила, что страдает от перфекционизма.

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Украинская видеоблогерша, певица, участница 9 сезона “X-фактора“ и финалистка Нацотбора на “Евровидение 2020“, Jerry Heil призналась в Инстаграм, что из-за перфекционизма она много времени проводит на в спортзале и студии звукозаписи.

“Моя філософія - НЕ СКИГЛИ. Зібралася, посміхнися через силу і класний настрій прийде. Мій режим зараз - тренування - студія - тренування. І потім ще тренування. Потім фортепіано. І потім вокал. Потім вдома валяюсь на килимі. Хочу обійматися довго, щоб стало легше, але не дозволяю собі передавати такий стан ближнім. Я ж обожнюю такий свій режим. Що сталося? Де сили?“, - пожаловалась 25-летняя звезда.

Jerry Heil заявила, что она зависима от создания музыки и тренировок. Однако, перфекционизм не дает ей насладится своими результатами работы.

“Довбаний періекціонізм не дозволяє насолодитися результатами. Тому я по сто разів переписую треки, які ось-ось треба опублікувати. Я залежна від тренувань, як бачите. А ще фуд обсесія, яку постійно треба стримувати. Залежна від створення музики. Не просто люблю це. Саме залежна від бажання ідеальних результатів. Це реально взагалі? Питання риторичне“, - написала певица.

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В конце поста знаменитость добавила, что недавно сравнила себя нынешнюю и себя 7 лет назад. Это помогло молодой исполнительнице осознать, что она уже многого добилась.

“Поки думала про це, зрозуміла, що якби мені сім років тому показали мої фото чи відео чи треки сьогоднішні, очі би на лоб полізли від щастя. Це заспокоїло. Тому користуйтеся, якщо проживаєте подібний стан. Він мине. Мені просто треба дописати альбом і покиснути в морській воді🌊♥️🙏🏽“, - подытожила звезда, настоящее имя которой Яна Шемаева.

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