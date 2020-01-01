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"Ух, горячо": Алена Шоптенко удивила резкой сменой образа

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На новом фото танцовщица Алена Шоптенко появилась в откровенном топе и с очень ярким макияжем.
"Ух, горячо": Алена Шоптенко удивила резкой сменой образа
"Ух, горячо": Алена Шоптенко удивила резкой сменой образа
instagram.com/alena_shoptenko

Знаменитая украинская танцовщица, участница проектов “Танці з зірками“ и “Маска“, Алена Шоптенко удивила поклонников неожиданным перевоплощением. Звезда показала селфи в совершенно новом образе.

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В своем аккаунте в Инстаграм 32-летняя артистка запостила фотографию, где она позировала в домашней обстановке в откровенном черном топе без бретелек и с очень ярким макияжем. Алена накрасила губы фиолетовой помадой, а глаза подвела темными тенями и тушью.

“Снег снегом, а съёмки по расписанию! Правда, дома 😁😅“, - с юмором подписала снимок Шоптенко.

Алена Шоптенко удивила резкой сменой образа
Алена Шоптенко удивила резкой сменой образа
instagram.com/alena_shoptenko

Пользователи Сети принялись активно комментировать горячее селфи известной танцовщицы:

  • Wow! Горячо! Планируется потепление?
  • Шикарно
  • Красотка!
  • 🔥🔥🔥🔥 занадто гаряче😘
  • Вау, вы потрясающая девушка
  • Ого. Вот это красота 🔥🔥🔥

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Теги: Алена Шоптенко
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Источник: Ivona

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