"Ух, горячо": Алена Шоптенко удивила резкой сменой образа
Знаменитая украинская танцовщица, участница проектов “Танці з зірками“ и “Маска“, Алена Шоптенко удивила поклонников неожиданным перевоплощением. Звезда показала селфи в совершенно новом образе.
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В своем аккаунте в Инстаграм 32-летняя артистка запостила фотографию, где она позировала в домашней обстановке в откровенном черном топе без бретелек и с очень ярким макияжем. Алена накрасила губы фиолетовой помадой, а глаза подвела темными тенями и тушью.
“Снег снегом, а съёмки по расписанию! Правда, дома 😁😅“, - с юмором подписала снимок Шоптенко.
Пользователи Сети принялись активно комментировать горячее селфи известной танцовщицы:
- Wow! Горячо! Планируется потепление?
- Шикарно
- Красотка!
- 🔥🔥🔥🔥 занадто гаряче😘
- Вау, вы потрясающая девушка
- Ого. Вот это красота 🔥🔥🔥
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