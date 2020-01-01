"Пытались спасти брак": Соломия Витвицкая прокомментировала развод с Владом Кочатковым

Ведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая рассекретила, как давно она живет отдельно от мужа.

Во вторник, 9 февраля, ведущая программы ТСН на “1+1“, Соломия Витвицкая объявила о разводе с режиссером Владом Кочатковым. Пара рассталась после 8 лет брака.

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В комментарии ТСН, 40-летняя тележурналистка рассекретила, что в начале осени переехала на другую квартиру. Экс-возлюбленный помог ей перевести вещи. Соломия отметила, что она и Влад больше года пытались спасти свой брак. Пара обратилась к психологу, но семейная терапия не помогла. Витвицкая призналась, что развод получила еще в декабре.

“Це не свіже рішення, я переїхала ще у вересні. Влад допомагав перевозити речі. Розлучення отримали в кінці грудня. А до того більше року ми намагалися врятувати шлюб - я запропонувала піти до психолога, Влад погодився... Але не допомогло“, - призналась ведущая.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков instagram.com/solomiyavitvitska

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