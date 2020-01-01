"Как вы смеете": Ким Кардашьян жостко ответила хейтерам, критикующим ее дочь Норт
Американская телезвезда, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян опубликовала гневное сообщение хейтерам. Причиной стало то, что пользователи Твиттера раскритиковали новую картину ее дочери Норт Уэст. Никто не верит, что 7-летний ребенок мог создать такой пейзажный рисунок.
Читай также: Соблазнительная Ариана Гранде похвасталась фигурой в кружевном боди
Звездная мама заявила, что с ней шутки плохи, когда это касается ее четырех детей. Ким рассказала, что Норт учиться в классе живописи, и она долго трудилась над новой картиной. Кроме того, Кардашьян показала другие “взрослые“ работы дочери. В конце публикации Ким призвала всех перестать критиковать детей и позволить им стать великими художниками или артистами.
“НЕ ИГРАЙТЕ СО МНОЙ, КОГДА ЭТО КАСАЕТСЯ МОИХ ДЕТЕЙ!!! Моя дочь и ее лучшие друг ходили в серьезный класс масляной живописи, где их таланты и творчество поощряли и лелеяли. Норт невероятно много работала над картиной, понадобилось несколько недель на выполнение. Как гордая мама, я хотела поделиться ее работой с каждый. Я читаю материалы в СМИ и посты в соцсетях. Взрослые ломают голову, мой или не мой ребенок на самом деле нарисовал это! Как вы смеете видеть, как дети делают классные вещи, а затем попытаться обвинять их в том, что они не талантливые!?!?! Пожалуйста, остановите свой негатив и позвольте каждому ребенку быть ВЕЛИКИМ!!!“, - написала Ким.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Принцесса Евгения родила сына: Первое фото правнука Елизаветы II
- Беременная Даша Хлистун рассекретила, как начался ее роман с Максом Михайлюком
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил