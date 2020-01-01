"Как вы смеете": Ким Кардашьян жостко ответила хейтерам, критикующим ее дочь Норт

Пользователи Сети раскритиковали картины старшей дочери Ким Кардашьян.

Американская телезвезда, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян опубликовала гневное сообщение хейтерам. Причиной стало то, что пользователи Твиттера раскритиковали новую картину ее дочери Норт Уэст. Никто не верит, что 7-летний ребенок мог создать такой пейзажный рисунок.

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Звездная мама заявила, что с ней шутки плохи, когда это касается ее четырех детей. Ким рассказала, что Норт учиться в классе живописи, и она долго трудилась над новой картиной. Кроме того, Кардашьян показала другие “взрослые“ работы дочери. В конце публикации Ким призвала всех перестать критиковать детей и позволить им стать великими художниками или артистами.

“НЕ ИГРАЙТЕ СО МНОЙ, КОГДА ЭТО КАСАЕТСЯ МОИХ ДЕТЕЙ!!! Моя дочь и ее лучшие друг ходили в серьезный класс масляной живописи, где их таланты и творчество поощряли и лелеяли. Норт невероятно много работала над картиной, понадобилось несколько недель на выполнение. Как гордая мама, я хотела поделиться ее работой с каждый. Я читаю материалы в СМИ и посты в соцсетях. Взрослые ломают голову, мой или не мой ребенок на самом деле нарисовал это! Как вы смеете видеть, как дети делают классные вещи, а затем попытаться обвинять их в том, что они не талантливые!?!?! Пожалуйста, остановите свой негатив и позвольте каждому ребенку быть ВЕЛИКИМ!!!“, - написала Ким.

Ким Кардашьян жостко ответила хейтерам, критикующим ее дочь Норт скриншот

Ким Кардашьян жостко ответила хейтерам, критикующим ее дочь Норт скриншот

Ким Кардашьян жостко ответила хейтерам, критикующим ее дочь Норт скриншот

Ким Кардашьян жостко ответила хейтерам, критикующим ее дочь Норт скриншот

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