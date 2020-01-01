Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками очередным снимком.

Эффектная Настя Каменских восхитила фанатов своей красотой instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в рыжей рубашке. Стильный образ артистка дополнила распущенными кудрявыми волосами, собранными на одну сторону, и выразительным макияжем с акцентом на глазах.

Под публикацией Настя призвала фолловеров ценить каждый момент своей жизни:

«Я всегда верю, что самое важное - ценить каждый момент. Каждый день замечать красоту, быть благодарным за возможность жить в этом мире, обнимать близких, любить и чувствовать, как любят тебя».

Поклонники восхитились внешним видом Насти Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Неймовірна❤️». «Прекрасная». «Такая красивая». «Люблю тебя сильно». «Шикарная». «Очень правильные слова».

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