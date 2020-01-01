«Вы крутая»: Маша Ефросинина удивила фанатов неожиданной новостью

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками неожиданной новостью.

Маша Ефросинина удивила фанатов неожиданной новостью instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со съемок «Лиги смеха». На кадрах знаменитость запечатлена в судейском кресле юмористического шоу.

Под публикацией Ефросинина призналась, что стала тренером в шоу «Лига смеха», и до сих пор ей сложно поверить в то, что ей поручили такую ответственную роль:

«Я буду играть и судить не просто сезон Лиги, а юбилейный сезон! Это огромная ответственность для меня! Но больше всего, это вызов! Как же я мечтала вернуться в большой юмор- в самый сложный, но самый исцеляющий жанр!»

Маша рассказала, что в Сети читает огромное количество негативных комментариев по поводу нового состава жюри, но она старается не обращать на это внимание:

«Да, я уже вижу заголовки и комменты, мол, жюри-говно! Но знаете, я стала ловить себя на мысли, что царапающий хейт всё меньше проникает в меня и трогает- его так много, что он стал просто как грязный воздух, которым мы дышим: пишут-то, даже не видя ни одного кадра нового сезона🏻‍♀️ И меня это только раззадоривает!»

Поклонники поддержали Ефросинину в комментариях, и осыпали множеством приятных слов:

«Маша ❤️это очень круто 🔥». «Вы крутая!» «Поздравляю👏 удачи вам!» «Жду🙌и вы крутая и имеете чувство юмора 🔥».

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