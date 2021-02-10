В одном боди: бывшая жена Узелкова восхитила спортивной фигурой

Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Бывшая жена Узелкова восхитила спортивной фигурой instagram.com/uzelkova.marina

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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в телесном боди, лежа на коробках. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру спортсменки, а распущенные волосы и выразительный макияж придают снимку нотку изящности.

Под публикацией Марина призналась, что правильное питание и тренировки стали ее образом жизни:

«Я четко понимаю, что должна делать: тренироваться, есть много зелени, овощей, курицу. И не находить отмазки «это дорого стоит». Не нужно для этого много зарабатывать. Я не стесняюсь сказать об этом, чтобы все понимали: правильное питание стоит не баснословных денег, как многие считают».

Поклонники восхитились внешним видом Боржемской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Как же вы красотка🌸🌸🌸». «Фотка огонь🔥🔥🔥». «Мариночка, у вас идеальная фигура». «Вау, классно выглядите!» «Просто супер, глаз не отвести».

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