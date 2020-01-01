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51-летняя Дженнифер Лопес рассталась с длинными волосами

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Американская певица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

51-летняя Дженнифер Лопес рассталась с длинными волосами
51-летняя Дженнифер Лопес рассталась с длинными волосами
instagram.com/jlo

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Популярная исполнительница Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала несколько эффектных фото. На кадрах знаменитость запечатлена без своих роскошных длинных волос, примерив короткую стрижку, под мальчика. Эффектный образ артистка выбрала для съемки в женском журнале, обложку которого она украсила.

Стоит отметить, что лицо Дженнифер сияет, на нем не видно ни единой глубокой морщины, а естественный макияж, с акцентом на глазах, лишь подчеркнул ее натуральную красоту. На фото Лопес позирует без одежды, дополнив облик массивными украшениями.

Поклонникам внешнее преображение Дженнифер Лопес очень понравилось, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Она красотка, что ж тут скажешь».

«Ей очень идёт».

«Красивейшая».

«Круто. Вона мені подобається в будь-якому образі».

«Уважаю её за то, что не испортила своё лицо пластическими операциями».

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Источник: ivonа bigmir)net

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