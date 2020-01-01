Битва образов: Александра Кучеренко показала ТОП-5 любимых нарядов
Жена Дмитрия Комарова, ведущая Александра Кучеренко показала самые яркие образы из эфира "Зіркового спорту".
Победительница конкурса “Мисс Украина 2016“, модель, ведущая и профессиональная танцовщица, Александра Кучеренко восхитила фанов подборкой ярких образов со съемок программы “Зірковий спорт“.
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На своей странице в Инстаграм молодая жена Дмитрия Комарова опубликовала коллаж из пяти фотографий, где она позирует в разных нарядах. 22-летняя телезвезда примеряла платья светло-голубого, розового, черного, красного и молочного цвета.
В описании к посту Александра предложила фанам выбрать лучший образ.
- “Дуже важко обрати😮😮 мабуть, 1“;
- “Мне, как давно живущей в Бразилии - стране карнавала, конечно же нравится яркий образ 4!😍“;
- “Все подходят, красотки!“;
- “❤️червоний завжди виграшний!!!!“;
- “Вообще все, но самый красивый 4“;
- “Всі образи супер. Тобі все личить“;
- “Всі!!! Неможливо якийсь виділити!! Прекрасна, тендітна, витончена, толерантна - найкраща!“, - пишут пользователи Сети в комментариях.
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