Прикрыла грудь руками: Соня Плакидюк снялась обнаженной
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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На черно-белом кадре знаменитость позирует с обнаженной грудью, прикрытой руками и волосами. Нотку пикантности снимку придали томный взгляд и приоткрытые губы.
Соблазнительный кадр Соня опубликовала в честь своего Дня рождения и лаконично подписала:
«32!»
Стоит отметить, что Плакидюк часто радует фанатов провокационными снимками, где позирует в откровенных нарядах, оголяя свое сексуальное тело. Девушка достаточно открыто демонстрирует свою жизнь на многотысячную аудитория.
Поклонники восхитились чувственным снимком, и принялись поздравлять Соню с Днем рождения:
«Усі квіти та пісні сьогодні для тебе❤️».
«Секс-богиня».
«Прекраснейшая женщина».
«С твоим днем, королева!»
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