Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Прикрыла грудь руками: Соня Плакидюк снялась обнаженной

Комментариев: 0
Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Соня Плакидюк снялась обнаженной
Соня Плакидюк снялась обнаженной
instagram.com/moi_sofism

Читай также: «Сладкая парочка»: Мишель Андраде засветилась в компании Позитива

Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На черно-белом кадре знаменитость позирует с обнаженной грудью, прикрытой руками и волосами. Нотку пикантности снимку придали томный взгляд и приоткрытые губы.

Соблазнительный кадр Соня опубликовала в честь своего Дня рождения и лаконично подписала:

«32!»

Стоит отметить, что Плакидюк часто радует фанатов провокационными снимками, где позирует в откровенных нарядах, оголяя свое сексуальное тело. Девушка достаточно открыто демонстрирует свою жизнь на многотысячную аудитория.

Поклонники восхитились чувственным снимком, и принялись поздравлять Соню с Днем рождения:

«Усі квіти та пісні сьогодні для тебе❤️».

«Секс-богиня».

«Прекраснейшая женщина».

«С твоим днем, королева!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Соня Плакидюк, Соня Плакидюк 2020, Соня Плакидюк фотограф, Соня Плакидюк фото, Соня Плакидюк инстаграм, Соня Плакидюк новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь