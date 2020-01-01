Прикрыла грудь руками: Соня Плакидюк снялась обнаженной

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Соня Плакидюк снялась обнаженной instagram.com/moi_sofism

Читай также: «Сладкая парочка»: Мишель Андраде засветилась в компании Позитива

Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На черно-белом кадре знаменитость позирует с обнаженной грудью, прикрытой руками и волосами. Нотку пикантности снимку придали томный взгляд и приоткрытые губы.

Соблазнительный кадр Соня опубликовала в честь своего Дня рождения и лаконично подписала:

«32!»

Стоит отметить, что Плакидюк часто радует фанатов провокационными снимками, где позирует в откровенных нарядах, оголяя свое сексуальное тело. Девушка достаточно открыто демонстрирует свою жизнь на многотысячную аудитория.

Поклонники восхитились чувственным снимком, и принялись поздравлять Соню с Днем рождения:

«Усі квіти та пісні сьогодні для тебе❤️». «Секс-богиня». «Прекраснейшая женщина». «С твоим днем, королева!»

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.