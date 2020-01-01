Соблазнительная Ариана Гранде похвасталась фигурой в кружевном боди

Певица Ариана Гранде запостила горячее фото.

Американская певица, актриса и обладательница премии “Грэмми“ Ариана Гранде, которая стала популярной после съемок в сериале “Виктория-победительница“, продолжает радовать подписчиков горячими кадрами. Недавно на своей странице в Инстаграм 27-летняя артистка обнародовала черно-белую фотографию, где соблазнительно позировала, лежа на ступеньках.

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Девушка предстала перед камерой в черных колготах и черном боди с полупрозрачными кружевными вставками. Пикантный образ Ариана дополнила ярким макияжем, заколкой и фирменным высоким хвостом. В описании к свежему фото Гранде сообщила, что на 12 февраля запланирован выход клипа на ремикс ее песни “34+35“.

Ариана Гранде похвасталась фигурой в кружевном боди instagram.com/arianagrande

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