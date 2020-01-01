Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, как прививает любовь к спорту сыну Роману от экс-нардепа Александра Онищенко.

Знаменитая украинская гимнастка, финалистка проекта “Танці з зірками 2019", Анна Ризатдинова, которая недавно перенесла операцию, рассказала подписчикам о воспитании трехлетнего сына.

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На своей странице в Инстаграм звездная мамочка призналась, что активному Роману очень нужен спорт. Поэтому она решила записать мальчика в футбольную секцию. Анна рассекретила, как прошла первая тренировка. Оказалось, что из-за погоды ребята из группы не смогли приехать. Поэтому у Романа было индивидуальное занятие.

“Пока что для него это просто игра. Но я хотела понять, будет ли ему интересно, есть ли у него концентрация, сможет ли ребёнок найти контакт с тренером. И выдержит ли вообще часовую тренировку, ведь для Ромы это первый опыт. Но он легко сконтактировал с тренером и практически забыл обо мне. И это при том, что был единственным на занятии, ведь из-за плохих погодных условий вся группа не доехала 🤷🏻‍♀. Так что Рома оказался на индивидуальном занятии. Вообще деткам легче и веселее тренироваться в группе. Но Роме сразу всё понравилось. Я смотрела на его первую тренировку, и меня переполняли эмоции 🥰. Видела, что ему безумно нравится, и очень этому радовалась. Этот час прошёл будто на одном дыхании. Мне не пришлось его заставлять или уговаривать что-то сделать. Для мамы-спортсменки это счастье - видеть, что ребёнку не только нравится спорт, но у него ещё и очень хорошо получается 🤩. Я горжусь им и до сих пор нахожусь под впечатлением. Так что теперь могу хвастаться, что мы будем дальше заниматься футболом. И скоро попробуем ещё один вид спорта“, - поделилась Ризатдинова.

Анна Ризатдинова рассказала о первой футбольной тренировке трехлетнего сына instagram.com/anna_rizatdinova

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