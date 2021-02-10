Украинский хореограф Григорий Чапкис огорчил фанатов неожиданной новостью.

90-летнего Григория Чапкиса в третий раз госпитализировали в больницу instagram.com/gregory_chapkis

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Известный танцор Григорий Чапкис в ночь на 9 февраля попал в реанимацию в Киевскую городскую клиническую больницу. Несмотря на то, что диагноз артиста не разглашается, известно, что ему сковало спину и ноги. Медперсонал предполагает, что это могут быть последствия пневмонии, которой он не так давно переболел.

Сам Чапкис свое состояние описывает так:

«Вроде как остаточные явления после воспаления легких. Трудно ходить и трудно дышать».

Также Григорий добавил, что за время болезни очень сильно похудел.

Напомним, что в декабре легендарный хореограф заболел двусторонней пневмонией. Тогда Чапкису сделали два теста на коронавирус, результат которых был отрицательным. Накануне Нового года звезду выписали из больницы, но 6 января снова госпитализировали.

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