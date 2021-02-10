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«Может, уже поженитесь?»: Алина Гросу спровоцировала слухи о романе с Полянским

Комментариев: 1
Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками романтическими снимками.

Алина Гросу спровоцировала слухи о романе с Полянским
Алина Гросу спровоцировала слухи о романе с Полянским
instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с Романом Полянским. На кадрах звездная пара позирует в объятиях друг друга на заснеженной улице. На некоторых снимках актер касается губами щеки певицы. Пара выглядит очень гармонично и мило вместе.

Под публикацией Алина намекнула, что кадры сделаны во время съемок ее очередного клипа. Однако фолловеры заподозрили, что коллег по шоу-бизнесу связывают не только рабочие моменты, ведь после развода Гросу встретила Новый год в компании Полянского.

В комментариях, реагируя на замечания фанатов о том, что актер женат, Алина подчеркнула, что в Википедии информация о его семейном положении устаревшая.

Поклонники восхитились нежными снимками звездной пары, и рассыпались в комплиментах:

«Какая все-таки красивая пара❤️».

«Очень нежная пара, приятно смотреть😍😍😍».

«Какая вы красивая пара. Может, вы уже поженитесь?»

«Они будут вместе, я знаю».

«Ну какая же красивая пара😍».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Daisy50    10.02.2021, 14:35
Оценка:  0
Daisy50
Боже, кому нужна эта избалованная и пресытившаяся всем кукла? И где она так "известна"? Среди своих друзей? Что-то её не видно на экранах...
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