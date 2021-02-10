«Может, уже поженитесь?»: Алина Гросу спровоцировала слухи о романе с Полянским
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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с Романом Полянским. На кадрах звездная пара позирует в объятиях друг друга на заснеженной улице. На некоторых снимках актер касается губами щеки певицы. Пара выглядит очень гармонично и мило вместе.
Под публикацией Алина намекнула, что кадры сделаны во время съемок ее очередного клипа. Однако фолловеры заподозрили, что коллег по шоу-бизнесу связывают не только рабочие моменты, ведь после развода Гросу встретила Новый год в компании Полянского.
В комментариях, реагируя на замечания фанатов о том, что актер женат, Алина подчеркнула, что в Википедии информация о его семейном положении устаревшая.
Поклонники восхитились нежными снимками звездной пары, и рассыпались в комплиментах:
«Какая все-таки красивая пара❤️».
«Очень нежная пара, приятно смотреть😍😍😍».
«Какая вы красивая пара. Может, вы уже поженитесь?»
«Они будут вместе, я знаю».
«Ну какая же красивая пара😍».
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