«Может, уже поженитесь?»: Алина Гросу спровоцировала слухи о романе с Полянским

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками романтическими снимками.

Алина Гросу спровоцировала слухи о романе с Полянским instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с Романом Полянским. На кадрах звездная пара позирует в объятиях друг друга на заснеженной улице. На некоторых снимках актер касается губами щеки певицы. Пара выглядит очень гармонично и мило вместе.

Под публикацией Алина намекнула, что кадры сделаны во время съемок ее очередного клипа. Однако фолловеры заподозрили, что коллег по шоу-бизнесу связывают не только рабочие моменты, ведь после развода Гросу встретила Новый год в компании Полянского.

В комментариях, реагируя на замечания фанатов о том, что актер женат, Алина подчеркнула, что в Википедии информация о его семейном положении устаревшая.

Поклонники восхитились нежными снимками звездной пары, и рассыпались в комплиментах:

«Какая все-таки красивая пара❤️». «Очень нежная пара, приятно смотреть😍😍😍». «Какая вы красивая пара. Может, вы уже поженитесь?» «Они будут вместе, я знаю». «Ну какая же красивая пара😍».

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