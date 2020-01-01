«Красиво и сексуально»: Слава Каминская взбудоражила Сеть откровенным нарядом
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди на тонких бретельках и сетчатых колготах. Силуэтный наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя ее тонкую талию. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на глазах.
Под публикацией Слава поинтересовалась у фолловеров, не считают ли они ее снимок слишком откровенным:
«Где грань между сексуальностью и вульгарностью?»
Поклонники восхитились сексуальностью Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Это сексуально!»
«Красиво и сексуально. Не вульгарно🔥».
«Красивая😍😍😍».
«Прекрасная».
«Не узнала. Крутой образ! 😘»
«На этом фото очень секси».
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