«Красиво и сексуально»: Слава Каминская взбудоражила Сеть откровенным нарядом

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Слава Каминская взбудоражила Сеть откровенным нарядом instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди на тонких бретельках и сетчатых колготах. Силуэтный наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя ее тонкую талию. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на глазах.

Под публикацией Слава поинтересовалась у фолловеров, не считают ли они ее снимок слишком откровенным:

«Где грань между сексуальностью и вульгарностью?»

Поклонники восхитились сексуальностью Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Это сексуально!» «Красиво и сексуально. Не вульгарно🔥». «Красивая😍😍😍». «Прекрасная». «Не узнала. Крутой образ! 😘» «На этом фото очень секси».

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