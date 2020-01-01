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«Просто бомба»: Ани Лорак похвасталась шикарной фигурой в спортивном комбинезоне

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Ани Лорак похвасталась шикарной фигурой в спортивном комбинезоне
Ани Лорак похвасталась шикарной фигурой в спортивном комбинезоне
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с тренировки. На кадрах знаменитость позирует в черном комбинезоне, который оголяет ее пресс. Обтягивающий наряд подчеркивает пышную грудь и стройные ножки артистки. Свой образ звезда дополнила собранными волосами и минимумом макияжа на лице.

Под публикацией Лорак рассказала о тренировке, которая помогает ей держать себя в форме. По словам певицы, сначала она выполняет несколько несложных упражнений, затем принимает контрастный душ, и только потом радует себя вкусным завтраком.

Поклонники восхитились стройной фигурой Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Боже какая нежная😍❤️ Так великолепно выглядите!!»

«Просто бомба».

«Королева🔥».

«Фигурааа💥 Пример просто!!!»

«Фигура просто бомба 😍🔥».

«Красотка 😍 обожаю».

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Источник: ivonа bigmir)net

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