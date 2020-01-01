«Сладкая парочка»: Мишель Андраде засветилась в компании Позитива

Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Мишель Андраде засветилась в компании Позитива instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в мини-платье, которое подчеркивает ее длинные стройные ножки. Эффектный образ артистка дополнила белой шубкой и ботфортами на каблуках. Рядом со звездой запечатлен бывший участник группы «Время и Стекло» Позитив.

Совсем недавно стало известно, что Мишель вместе с Позитивом стали ведущими шоу «Орел и решка». Также коллеги по шоу-бизнесу записали совместную любовную песню. Однако фолловеры уверены, что их связывает нечто большее, чем просто творчество.

Поклонникам понравился снимок звездной пары, и они осыпали их комплиментами в комментариях:

«Красотка та какая 💋💕💕». «Ваааау❤️🔥». «Сладкая парочка». «Крутое фото! Вы классные с Позитивом». «Круто, просто шикарно».

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