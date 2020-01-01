«Сладкая парочка»: Мишель Андраде засветилась в компании Позитива
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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в мини-платье, которое подчеркивает ее длинные стройные ножки. Эффектный образ артистка дополнила белой шубкой и ботфортами на каблуках. Рядом со звездой запечатлен бывший участник группы «Время и Стекло» Позитив.
Совсем недавно стало известно, что Мишель вместе с Позитивом стали ведущими шоу «Орел и решка». Также коллеги по шоу-бизнесу записали совместную любовную песню. Однако фолловеры уверены, что их связывает нечто большее, чем просто творчество.
Поклонникам понравился снимок звездной пары, и они осыпали их комплиментами в комментариях:
«Красотка та какая 💋💕💕».
«Ваааау❤️🔥».
«Сладкая парочка».
«Крутое фото! Вы классные с Позитивом».
«Круто, просто шикарно».
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