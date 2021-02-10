«Секси подружки»: Вера Брежнева со своей подругой показали ножки в мини-платьях
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях своей подруги. Девушки надели коротенькие черные платьица, которые подчеркнули их стройные фигуры и аппетитные ножки. Свои образы они дополнили грубыми ботинками, распущенными волосами и минимумом макияжа.
Под публикацией Вера призналась, что очень дорожит дружбой и 11 лет разницы совсем не ощущает:
«Разница между нами 11 лет. Но так круто, что мы говорим на одном языке. Язык любви, дружбы, доверия и честности. И на нем я говорю со всеми своими друзьями. Отношения - это труд. Любые. Я желаю вам налаживать отношения с теми людьми, кто вам дорог. И помнить, что любовь - это глагол 😉».
Поклонники восхитились внешним видом Веры Брежневой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какие вы красивые!»
«Секси подружки».
«Девчонки, вы просто отпад!»
«Вера, нереально красивая».
«Ничего себе, какие у Веры ноги накаченные».
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