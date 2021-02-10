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«Секси подружки»: Вера Брежнева со своей подругой показали ножки в мини-платьях

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Вера Брежнева со своей подругой показали ножки в мини-платьях
Вера Брежнева со своей подругой показали ножки в мини-платьях
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях своей подруги. Девушки надели коротенькие черные платьица, которые подчеркнули их стройные фигуры и аппетитные ножки. Свои образы они дополнили грубыми ботинками, распущенными волосами и минимумом макияжа.

Под публикацией Вера призналась, что очень дорожит дружбой и 11 лет разницы совсем не ощущает:

«Разница между нами 11 лет. Но так круто, что мы говорим на одном языке. Язык любви, дружбы, доверия и честности. И на нем я говорю со всеми своими друзьями. Отношения - это труд. Любые. Я желаю вам налаживать отношения с теми людьми, кто вам дорог. И помнить, что любовь - это глагол 😉».

Поклонники восхитились внешним видом Веры Брежневой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какие вы красивые!»

«Секси подружки».

«Девчонки, вы просто отпад!»

«Вера, нереально красивая».

«Ничего себе, какие у Веры ноги накаченные».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.02.2021, 10:48
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