«Секси подружки»: Вера Брежнева со своей подругой показали ножки в мини-платьях

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Вера Брежнева со своей подругой показали ножки в мини-платьях instagram.com/ververa

Читай также: «Это ужасно»: Анна Тринчер увеличила себе губы и показала реакцию бабушки

Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях своей подруги. Девушки надели коротенькие черные платьица, которые подчеркнули их стройные фигуры и аппетитные ножки. Свои образы они дополнили грубыми ботинками, распущенными волосами и минимумом макияжа.

Под публикацией Вера призналась, что очень дорожит дружбой и 11 лет разницы совсем не ощущает:

«Разница между нами 11 лет. Но так круто, что мы говорим на одном языке. Язык любви, дружбы, доверия и честности. И на нем я говорю со всеми своими друзьями. Отношения - это труд. Любые. Я желаю вам налаживать отношения с теми людьми, кто вам дорог. И помнить, что любовь - это глагол 😉».

Поклонники восхитились внешним видом Веры Брежневой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какие вы красивые!» «Секси подружки». «Девчонки, вы просто отпад!» «Вера, нереально красивая». «Ничего себе, какие у Веры ноги накаченные».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.