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Леся Никитюк в откровенном наряде решила расчистить снег

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Леся Никитюк в откровенном наряде решила расчистить снег
Леся Никитюк в откровенном наряде решила расчистить снег
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в облегающем костюмчике, который состоит из топа и штанов. Эффектный наряд подчеркивает стройную фигуру и оголяет подтянутый животик артистки. Свой образ Леся дополнила сдержанным макияжем, распущенными волосами и множеством аксессуаров.

Под публикацией Никитюк написала, что отправляется расчищать снег во дворе:

«На цій пафосній Хмельницькій ноті, я йду відгортати сніг ❄️😁
Шановні а де купити хорошу лопату?? Епіцентр? Сільпо? Хелен Марлен?😁»

Поклонники восхитились внешним видом Леси Никитюк, и посоветовали ей найти мужчину, который будет выполнять подобные обязанности:

«Леся, ти найкраща!!!!!😍😍🔥»

«Боже, какая она красивая».

«Просто ракета».

«Нереальная».

«Почему она такая красивая?»

«Просто богиня».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.02.2021, 09:18
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гость
Опять эта плоскодонка. Автор доскодрочер иди н axyй судила бля
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