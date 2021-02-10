Леся Никитюк в откровенном наряде решила расчистить снег
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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в облегающем костюмчике, который состоит из топа и штанов. Эффектный наряд подчеркивает стройную фигуру и оголяет подтянутый животик артистки. Свой образ Леся дополнила сдержанным макияжем, распущенными волосами и множеством аксессуаров.
Под публикацией Никитюк написала, что отправляется расчищать снег во дворе:
«На цій пафосній Хмельницькій ноті, я йду відгортати сніг ❄️😁
Шановні а де купити хорошу лопату?? Епіцентр? Сільпо? Хелен Марлен?😁»
Поклонники восхитились внешним видом Леси Никитюк, и посоветовали ей найти мужчину, который будет выполнять подобные обязанности:
«Леся, ти найкраща!!!!!😍😍🔥»
«Боже, какая она красивая».
«Просто ракета».
«Нереальная».
«Почему она такая красивая?»
«Просто богиня».
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