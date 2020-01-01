Звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво впервые за долгое время встретился с мамой.

"Я иду домой": Судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво вернулся в Колумбию instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный кулинарный эксперт и ведущий, несменный судья проекта “МастерШеф“, Эктор Хименес-Браво вернулся на родину. 49-летний шеф-повар впервые за долгое время посетил Колумбию.

Читай также: Горбунов показал, как вместе с Осадчей, Потапом и NK радуется выпавшему снегу

На своей странице в Инстаграм Эктор опубликовал трогательное видео, где возле аэропорта его встретила мама и родные. Родственники нежно обнимались и не скрывали радости от долгожданной встречи.

“I‘m coming home 🏡 Я всім бажаю відчути те, що я відчуваю цієї миті ❤️ А просто зараз можете розділити зі мною моє щастя!“, - подписал семейный ролик Эктор.

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.