"Я иду домой": Судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво вернулся в Колумбию
Известный кулинарный эксперт и ведущий, несменный судья проекта “МастерШеф“, Эктор Хименес-Браво вернулся на родину. 49-летний шеф-повар впервые за долгое время посетил Колумбию.
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На своей странице в Инстаграм Эктор опубликовал трогательное видео, где возле аэропорта его встретила мама и родные. Родственники нежно обнимались и не скрывали радости от долгожданной встречи.
“I‘m coming home 🏡 Я всім бажаю відчути те, що я відчуваю цієї миті ❤️ А просто зараз можете розділити зі мною моє щастя!“, - подписал семейный ролик Эктор.
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