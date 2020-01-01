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"Я иду домой": Судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво вернулся в Колумбию

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Звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво впервые за долгое время встретился с мамой.
"Я иду домой": Судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво вернулся в Колумбию
"Я иду домой": Судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво вернулся в Колумбию
instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный кулинарный эксперт и ведущий, несменный судья проекта “МастерШеф“, Эктор Хименес-Браво вернулся на родину. 49-летний шеф-повар впервые за долгое время посетил Колумбию.

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На своей странице в Инстаграм Эктор опубликовал трогательное видео, где возле аэропорта его встретила мама и родные. Родственники нежно обнимались и не скрывали радости от долгожданной встречи.

“I‘m coming home 🏡 Я всім бажаю відчути те, що я відчуваю цієї миті ❤️ А просто зараз можете розділити зі мною моє щастя!“, - подписал семейный ролик Эктор.

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Теги: Эктор Хименес-Браво
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Источник: Ivona

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