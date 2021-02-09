25-летняя Jerry Heil показала себя топлес

Певица показала, как выглядит ее тело после массажа айкун.

Популярная украинская певица и блогер Jerry Heil, которая была участницей Нацотбора на “Евровидение 2020“, решила поделиться с поклонниками откровенными кадрами.

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Так, на странице в Инстаграм в разделе Сторис 25-летняя звезда, настоящее имя которой Яна Шемаева, опубликовала короткое видео, где продемонстрировала свое тело после массажа айкун. В видео Jerry Heil позировала без бюстгальтера, прикрывала обнаженную грудь одной рукой.

“Як же круто підтягується тіло після Айкуна!“, - написала исполнительница.

Jerry Heil показала себя топлес

Jerry Heil показала себя топлес

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