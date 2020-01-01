"Маска": Алена Шоптенко показала, как ее наряжали в костюм лисы

Алена Шоптенко рассекретила, сколько весил ее костюм лисы для шоу "Маска".

В субботу, 6 декабря, на телеканале “Украина“ вышел третий выпуск грандиозного шоу “Маска“, во время которого стало известно, что под костюмом лисы пряталась танцовщица Алена Шоптенко.

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Спустя несколько дней после “разоблачения“ 32-летняя знаменитость решила показать подписчикам эксклюзивное видео о том, как создался ее наряд для проекта. Также в ролике можно увидеть, как костюмеры помогали Алене перевоплощаться в образ лисы.

В описании к кадрам Шоптенко рассекретила, что костюм весил 12 килограмм. Звезда рассказала, в чем заключалась главная сложность ношения такого тяжелого наряда.

“Самая большая сложность - это нехватка воздуха. Понятно, что для того, чтоб конструкция держала форму нужны соответствующие материалы, а это плотность и конечно же вес. Душно в Маске было невероятно! Поэтому рядом все время находились заботливые феи-костюмеры с веерами и всяческими приспособлениями для обдува при первой же возможности“, - вспомнила Алена.

В тоже время танцовщица добавила, что, несмотря на вес, ее костюм был очень удобным.

“И я так же не перестану благодарить за талант и мастерство @lesiapatoka и ее команду, потому что мой костюм действительно был не только красивым, но и удобным! Вес головы Лисички был хорошо распределён по всей верхней части моего тела и надежно фиксировался всяческими резинками, что позволяло довольно активно двигаться. А двигаться приходилось вдвойне, так как за счёт костюма амплитуда движения конечно же съедалась! Хорошо помню, что после своего первого выступления от сильнейшей задышки чуть не “отъехала“ прямо на сцене“, - написала Шоптенко.

Алена призналась, что единственное, что не получилось сделать, так это обувь как у Леди Гаги с высоким подъемом.

“Единственное, что нам, к сожалению, не удалось осуществить, так это обувь “как у леди Гаги“ с высоким подъемом, но без каблука, в которой фактически стоишь только на носочках. Эффект невероятный! Точно, как задние лапки лисички. Но, если без второй головы ещё как-то можно было в ней двигаться, то во всем костюме с маской, которая исключает периферическое зрение, увы, я даже и минуты простоять не смогла 🤷‍♀️ Такая дискоординация и дисбаланс. Пришлось поменять на более устойчивую обувь в целях безопасности“, - поделилась Шоптенко.

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