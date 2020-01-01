«Очень красивая»: пышная Джамала восхитила фанатов стильным образом

Украинская певица Джамала поделилась с подписчиками снимками в стильном облике.

Пышная Джамала восхитила фанатов стильным образом instagram.com/jamalajaaa

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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость предстала в коричневой куртке-рубашке, белых джинсах и ботинках. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем. Звезда признается, что после рождения второго ребенка ей довольно сложно вернуться в прежнюю форму, но она активно занимается борьбой с лишним весом.

Под публикацией Джамала рассказала, что любит одежду украинских дизайнеров:

«Це пост-нагадування, що варто обирати речі українських дизайнерів, бо вони в нас найкращі 🔥Вітаю всіх своїх друзів-дизайнерів з завершенням Ukrainian Fashion Week!»

Поклонникам понравился внешний вид Джамалы, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Чудова 🔥❤️». «Бомба 💣 💥». «Гарненька 😘». «Очень красивая». «Молодець!!!» «Дуже чарівна 😍 😍 😍 Клас 👍». «Стильна красунечка 😍 👍 🔥 👍 💐».

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