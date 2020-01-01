«Очень красивая»: пышная Джамала восхитила фанатов стильным образом
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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость предстала в коричневой куртке-рубашке, белых джинсах и ботинках. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем. Звезда признается, что после рождения второго ребенка ей довольно сложно вернуться в прежнюю форму, но она активно занимается борьбой с лишним весом.
Под публикацией Джамала рассказала, что любит одежду украинских дизайнеров:
«Це пост-нагадування, що варто обирати речі українських дизайнерів, бо вони в нас найкращі 🔥Вітаю всіх своїх друзів-дизайнерів з завершенням Ukrainian Fashion Week!»
Поклонникам понравился внешний вид Джамалы, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Чудова 🔥❤️».
«Бомба 💣 💥».
«Гарненька 😘».
«Очень красивая».
«Молодець!!!»
«Дуже чарівна 😍 😍 😍 Клас 👍».
«Стильна красунечка 😍 👍 🔥 👍 💐».
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