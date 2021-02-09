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Владимир Остапчук показал жену в купальнике

Комментариев: 1
Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной отдыхает на Мальдивах.
Владимир Остапчук показал жену Кристину в купальнике
Владимир Остапчук показал жену Кристину в купальнике
instagram.com/kristygor

Известный украинский шоумен и ведущий грандиозного шоу “Маска“, Владимир Остапчук и его супруга, нотариус Кристина Остапчук отправились в отпуск за границу. Влюбленные отдыхают на Мальдивах.

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На своих страницах в Инстаграм в разделе Сторис Владимир и Кристина поделилась первыми кадрами, где они позировали на пляже, а также возле отеля у бассейна. В коротких роликах Остапчук показал, как его жена выглядит в купальнике. Нотариус продемонстрировала на камеру стройную фигуру в двухцветном бикини на завязках.

Владимир Остапчук показал жену Кристину в купальнике
Владимир Остапчук показал жену Кристину в купальнике
скриншот
Владимир Остапчук показал жену Кристину в купальнике
Владимир Остапчук показал жену Кристину в купальнике
скриншот
Владимир Остапчук показал жену Кристину в купальнике
Владимир Остапчук показал жену Кристину в купальнике
скриншот

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Теги: Владимир Остапчук, Кристина Остапчук
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.02.2021, 14:03
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гость
О Боже! який "бухенвальд"... Як говорив класик: " они білі такими худіми, что не трахалісь, а стукались"
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