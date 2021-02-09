Владимир Остапчук показал жену в купальнике
Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной отдыхает на Мальдивах.
Известный украинский шоумен и ведущий грандиозного шоу “Маска“, Владимир Остапчук и его супруга, нотариус Кристина Остапчук отправились в отпуск за границу. Влюбленные отдыхают на Мальдивах.
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На своих страницах в Инстаграм в разделе Сторис Владимир и Кристина поделилась первыми кадрами, где они позировали на пляже, а также возле отеля у бассейна. В коротких роликах Остапчук показал, как его жена выглядит в купальнике. Нотариус продемонстрировала на камеру стройную фигуру в двухцветном бикини на завязках.
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