Белла Хадид засветила шикарные формы в бикини
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Популярная супермодель Белла Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость позирует в раздельном купальнике синего цвета, который обнажает ее пышную грудь, плоский животик и стройные ножки. Девушка решила запечатлеть себя в ванной, продемонстрировав идеальные параметры. Белла распустила волосы и показала сияющую и ровную кожу без макияжа.
Стоит отметить, что Хадид часто радует фанатов соблазнительными снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее стройное тело.
Поклонники восхитились внешним видом Беллы Хадид, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ты принцесса».
«Какая ты красивая!»
«Я тебя люблю».
«Фигура мечты».
«Такая горячая девочка».
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