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Белла Хадид засветила шикарные формы в бикини

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Американская модель Белла Хадид поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Белла Хадид засветила шикарные формы в бикини
Белла Хадид засветила шикарные формы в бикини
instagram.com/bellahadid

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Популярная супермодель Белла Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость позирует в раздельном купальнике синего цвета, который обнажает ее пышную грудь, плоский животик и стройные ножки. Девушка решила запечатлеть себя в ванной, продемонстрировав идеальные параметры. Белла распустила волосы и показала сияющую и ровную кожу без макияжа.

Стоит отметить, что Хадид часто радует фанатов соблазнительными снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее стройное тело.

Поклонники восхитились внешним видом Беллы Хадид, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ты принцесса».

«Какая ты красивая!»

«Я тебя люблю».

«Фигура мечты».

«Такая горячая девочка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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