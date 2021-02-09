Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ксения Мишина похвасталась шикарной фигурой в купальнике

Комментариев: 1
Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Ксения Мишина похвасталась шикарной фигурой в купальнике
Ксения Мишина похвасталась шикарной фигурой в купальнике
instagram.com/misha.k.ua

Читай также: Подогрела слухи: Алина Гросу засветилась в объятиях женатого актера

Популярная актриса Ксения Мишина отправилась в Доминикану вместе со своим сыном, возлюбленным Александром Эллертом и его дочкой. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото, где звездная семья запечатлена на квадроциклах. А на втором снимке Ксения в раздельном купальнике телесного цвета пьет кокосовую воду. Пляжный наряд подчеркнул ее плоский животик и длинные ножки.

Под публикацией Мишина написала, что наслаждается отдыхом с близкими людьми:

«Могу купить в отеле за 3$ свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу атлантического океана среди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами, никому при этом не будучи обязанной ...
Люблю каждый момент. Благодарю каждую секунду ❤️».

Поклонникам понравились милые снимки Ксении Мишиной, и они осыпали ее комплиментами:

«Ксения на второй фотке, Вы прям Амазонка👏👏👏».

«Вы прекрасная пара».

«Такие кайфовые».

«Суперсемейка».

«Вы крутые».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ксения Мишина, Ксения Мишина 2020, Ксения Мишина актриса, Ксения Мишина фото, Ксения Мишина инстаграм, Ксения Мишина новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Orzy    09.02.2021, 16:13
Оценка:  0
Orzy
кто это?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь