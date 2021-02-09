Ксения Мишина похвасталась шикарной фигурой в купальнике
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Популярная актриса Ксения Мишина отправилась в Доминикану вместе со своим сыном, возлюбленным Александром Эллертом и его дочкой. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото, где звездная семья запечатлена на квадроциклах. А на втором снимке Ксения в раздельном купальнике телесного цвета пьет кокосовую воду. Пляжный наряд подчеркнул ее плоский животик и длинные ножки.
Под публикацией Мишина написала, что наслаждается отдыхом с близкими людьми:
«Могу купить в отеле за 3$ свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу атлантического океана среди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами, никому при этом не будучи обязанной ...
Люблю каждый момент. Благодарю каждую секунду ❤️».
Поклонникам понравились милые снимки Ксении Мишиной, и они осыпали ее комплиментами:
«Ксения на второй фотке, Вы прям Амазонка👏👏👏».
«Вы прекрасная пара».
«Такие кайфовые».
«Суперсемейка».
«Вы крутые».
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