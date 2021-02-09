Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Ксения Мишина похвасталась шикарной фигурой в купальнике instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина отправилась в Доминикану вместе со своим сыном, возлюбленным Александром Эллертом и его дочкой. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото, где звездная семья запечатлена на квадроциклах. А на втором снимке Ксения в раздельном купальнике телесного цвета пьет кокосовую воду. Пляжный наряд подчеркнул ее плоский животик и длинные ножки.

Под публикацией Мишина написала, что наслаждается отдыхом с близкими людьми:

«Могу купить в отеле за 3$ свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу атлантического океана среди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами, никому при этом не будучи обязанной ...

Люблю каждый момент. Благодарю каждую секунду ❤️».

Поклонникам понравились милые снимки Ксении Мишиной, и они осыпали ее комплиментами:

«Ксения на второй фотке, Вы прям Амазонка👏👏👏». «Вы прекрасная пара». «Такие кайфовые». «Суперсемейка». «Вы крутые».

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