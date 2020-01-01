Украинская телеведущая Маричка Падалко поделилась с подписчиками фото с Ukrainian Fashion Week.

Маричка Падалко в экстремальном мини засветилась на показе instagram.com/marichkapadalko

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Популярная ведущая Маричка Падалко на своей странице в Инстаграм опубликовала серию неожиданных снимков. На кадрах знаменитость позирует в мужском пиджаке, который дизайнер о Львова декорировала длинной бахромой из кожи на одном кармане, и широким поясом на талии. Таким образом мужской наряд перевоплотился в стильное женское платье. Эффектный образ Маричка дополнила туфельками на невысоком каблучке и оригинальной прической «мокрая волна».

Под публикацией Падалко написала, что для показала дизайнер использовала вещи, бывшие в употреблении, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме низкой эко-ответственности:

«Окрема повага дизайнеру, що в епоху гонитви за новими шмотками і низької еко відповідальності, яка лише пробуджується, всю свою колекцію Марія створила із вживаного гардеробу (апсайклінг). В основу мого образу ліг чоловічий піджак, наприклад)».

Поклонники восхитились внешним видом телезвезды, и осыпали ее комплиментами:

«Супер, очень красивая». «Маруся, фантастически». «Королева подиума!» «Я не перестаю Вами восхищаться! Вы такая разноплановая!» «Вам очень хорошо в этом образе».

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