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Лежа в кровати: Оля Цибульская поделилась постельным фото

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками неожиданным фото.

Оля Цибульская поделилась постельным фото
Оля Цибульская поделилась постельным фото
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок. На кадре знаменитость лежит в кровати, укрывшись одеялом, в синем топике и без макияжа. Артистка держит в руках журнал, а рядом с ней запечатлены аппетитные изыски.

Под публикацией Оля призналась, что сама приготовила эти красивые блюда:

«УВАГА. Жоден кур'єр з ресторану не був помічений при приготуванні цієї краси❌⠀
Сама! Вчора був прямий ефір, є доказ.⠀
Кіш-лорен і панакота - звучить як ідеальне замовлення на першому побаченні».

Поклонники восхитились не только кулинарными способностями Цибульской, но и ее природной красотой, осыпав приятными словами в комментариях:

«Секси».

«Умничка!»

«Молодец, очень аппетитно выглядит, наверное, очень вкусно».

«Красивая».

«Белоснежка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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