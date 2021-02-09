Лежа в кровати: Оля Цибульская поделилась постельным фото
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок. На кадре знаменитость лежит в кровати, укрывшись одеялом, в синем топике и без макияжа. Артистка держит в руках журнал, а рядом с ней запечатлены аппетитные изыски.
Под публикацией Оля призналась, что сама приготовила эти красивые блюда:
«УВАГА. Жоден кур'єр з ресторану не був помічений при приготуванні цієї краси❌⠀
Сама! Вчора був прямий ефір, є доказ.⠀
Кіш-лорен і панакота - звучить як ідеальне замовлення на першому побаченні».
Поклонники восхитились не только кулинарными способностями Цибульской, но и ее природной красотой, осыпав приятными словами в комментариях:
«Секси».
«Умничка!»
«Молодец, очень аппетитно выглядит, наверное, очень вкусно».
«Красивая».
«Белоснежка».
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