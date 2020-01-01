«Не ожидала такой шалости»: Регину Тодоренко раскритиковали за новый цвет волос
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в полупрозрачном платье с глубоким декольте и шляпе. Эффектный образ артистка дополнила ярким макияжем и розовыми волнистыми локонами.
Под публикацией Регина призналась, что решилась на кардинальные перемены во внешности и покрасила волосы в розовый цвет:
«Не ожидала от себя такой шалости 🙈
Но как же это весело и увлекательно наблюдать за собой в новом образе) 😃».
Поклонникам не понравился новый цвет волос Тодоренко, и они откровенно написали об этом в комментариях:
«Мне не нравится, не идет вам».
«Регина, лучший ваш образ – это ваши длинные волосы родного цвета».
«По-моему, париком уже никого не удивишь».
«Мне не очень нравится, простите, но посмотреть на себя другую – это классно».
«Надеюсь, что это парик».
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