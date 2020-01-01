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«Не ожидала такой шалости»: Регину Тодоренко раскритиковали за новый цвет волос

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Регину Тодоренко раскритиковали за новый цвет волос
Регину Тодоренко раскритиковали за новый цвет волос
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в полупрозрачном платье с глубоким декольте и шляпе. Эффектный образ артистка дополнила ярким макияжем и розовыми волнистыми локонами.

Под публикацией Регина призналась, что решилась на кардинальные перемены во внешности и покрасила волосы в розовый цвет:

«Не ожидала от себя такой шалости 🙈
Но как же это весело и увлекательно наблюдать за собой в новом образе) 😃».

Поклонникам не понравился новый цвет волос Тодоренко, и они откровенно написали об этом в комментариях:

«Мне не нравится, не идет вам».

«Регина, лучший ваш образ – это ваши длинные волосы родного цвета».

«По-моему, париком уже никого не удивишь».

«Мне не очень нравится, простите, но посмотреть на себя другую – это классно».

«Надеюсь, что это парик».

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Источник: ivonа bigmir)net

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