«Очередной скандал»: горячая Тина Кароль сверкнула аппетитными формами
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео. На коротком видеоролике знаменитость запечатлена, лежа на диване в откровенном платье, которое обнажает ее спину и ножки. Соблазнительный образ артистка дополнила собранными волосами с прядями впереди лица и выразительным макияжем. На черно-белом снимке звезда томно посмотрела в камеру, прикрыв рукой один глаз.
Под публикацией Тина написала так:
«Ту-ту-ту! Это очередной #скандал», - намекая на то, что совсем скоро порадует фанатов новым хитом.
Поклонники восхитились сексуальностью Тины Кароль, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Горячо! Бегу на патрон🔥».
«Богиня!»
«Вызовите пожарных на мой адрес, плиз❤️».
«Невероятная».
«Тин, тебе точно 36? Ну очень жарко!»
«Тина еще та штучка!»
«Что-то слишком жарко становится».
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