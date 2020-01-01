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«Очередной скандал»: горячая Тина Кароль сверкнула аппетитными формами

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантными кадрами.

Горячая Тина Кароль сверкнула аппетитными формами
Горячая Тина Кароль сверкнула аппетитными формами
instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео. На коротком видеоролике знаменитость запечатлена, лежа на диване в откровенном платье, которое обнажает ее спину и ножки. Соблазнительный образ артистка дополнила собранными волосами с прядями впереди лица и выразительным макияжем. На черно-белом снимке звезда томно посмотрела в камеру, прикрыв рукой один глаз.

Под публикацией Тина написала так:

«Ту-ту-ту! Это очередной #скандал», - намекая на то, что совсем скоро порадует фанатов новым хитом.

Поклонники восхитились сексуальностью Тины Кароль, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Горячо! Бегу на патрон🔥».

«Богиня!»

«Вызовите пожарных на мой адрес, плиз❤️».

«Невероятная».

«Тин, тебе точно 36? Ну очень жарко!»

«Тина еще та штучка!»

«Что-то слишком жарко становится».

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Источник: ivonа bigmir)net

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