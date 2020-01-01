Подогрела слухи: Алина Гросу засветилась в объятиях женатого актера

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Алина Гросу засветилась в объятиях женатого актера instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость позирует с 37-летним актером Романом Полянским, где они нежно обнимают друг друга. Звезда показала фрагменты из их совместных творческих работ, ведь мужчина стал главным героем ее клипов. Ходят слухи об их романе, однако официального подтверждения отношений звездная пара не дает, лишь подогревая интерес совместными фото и видео.

Под публикацией Алина призналась, что знакомство с Романом сделало ее жизнь ярче:

«2 года как я познакомилась с прекрасным и талантливым @roman_polianskiy , который мне казался слишком взрослым и немного гордым в первый съёмочный день (и только)».

Поклонникам понравился милый видеоролик, и они отметили, что Алина Гросу и Роман Полянский гармонично смотрятся вместе:

«Кохання зароджується?» «Вы очень красиво выглядите вместе, как будто созданы друг для друга». «Как вы красиво смотритесь, как пара». «Алина, счастья тебе. Ты такая талантливая». «Супер 👍🏻👍🏻👍🏻».

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