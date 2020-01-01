Без макияжа и фильтров: Лидия Таран показала свое лицо вблизи

Украинская журналистка Лидия Таран поделилась с подписчиками фото без макияжа.

Лидия Таран показала свое лицо вблизи instagram.com/lidiyataran

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Популярная телеведущая Лидия Таран на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость позирует в куртке и шапке на заснеженной улице. Звезда показала, как выглядит без макияжа и фильтров, засветив морщинки на лице. Лидия решила запечатлеть себя во время того, как чистила машину от снега.

Под публикацией Таран пожаловалась на погодные условия:

«Я люблю чистити машину. Це - як ліпити сніговика, тільки для дорослих, свого роду медитація. Але за пів дня розгрібати машину тричі, при чому так, ніби попередніх разів і не було... 😬 оголошую цей понеділок гребучим☺️ судячи з прогнозу - розгрібає вся країна⛄️☃️❄️».

Поклонникам понравилась естественная красота Лидии Таран, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какой красивый розовый носик». «Ой, смешная!» «Ох, эта улыбка». «Красавица». «Классная».

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