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Без макияжа и фильтров: Лидия Таран показала свое лицо вблизи

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Украинская журналистка Лидия Таран поделилась с подписчиками фото без макияжа.

Лидия Таран показала свое лицо вблизи
Лидия Таран показала свое лицо вблизи
instagram.com/lidiyataran

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Популярная телеведущая Лидия Таран на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость позирует в куртке и шапке на заснеженной улице. Звезда показала, как выглядит без макияжа и фильтров, засветив морщинки на лице. Лидия решила запечатлеть себя во время того, как чистила машину от снега.

Под публикацией Таран пожаловалась на погодные условия:

«Я люблю чистити машину. Це - як ліпити сніговика, тільки для дорослих, свого роду медитація. Але за пів дня розгрібати машину тричі, при чому так, ніби попередніх разів і не було... 😬 оголошую цей понеділок гребучим☺️ судячи з прогнозу - розгрібає вся країна⛄️☃️❄️».

Поклонникам понравилась естественная красота Лидии Таран, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какой красивый розовый носик».

«Ой, смешная!»

«Ох, эта улыбка».

«Красавица».

«Классная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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