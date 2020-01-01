Без макияжа и фильтров: Лидия Таран показала свое лицо вблизи
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Популярная телеведущая Лидия Таран на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость позирует в куртке и шапке на заснеженной улице. Звезда показала, как выглядит без макияжа и фильтров, засветив морщинки на лице. Лидия решила запечатлеть себя во время того, как чистила машину от снега.
Под публикацией Таран пожаловалась на погодные условия:
«Я люблю чистити машину. Це - як ліпити сніговика, тільки для дорослих, свого роду медитація. Але за пів дня розгрібати машину тричі, при чому так, ніби попередніх разів і не було... 😬 оголошую цей понеділок гребучим☺️ судячи з прогнозу - розгрібає вся країна⛄️☃️❄️».
Поклонникам понравилась естественная красота Лидии Таран, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Какой красивый розовый носик».
«Ой, смешная!»
«Ох, эта улыбка».
«Красавица».
«Классная».
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