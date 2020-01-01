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«Сексуальная»: Соня Плакидюк взбудоражила фанатов новым обликом

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Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Соня Плакидюк взбудоражила фанатов новым обликом
Соня Плакидюк взбудоражила фанатов новым обликом
instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в образе француженки. На кадре знаменитость позирует в полосатой кофточке с оголенными плечами и пышной юбке. Стильный облик звезда дополнила ярко-красными ботинками. Также взгляд приковывает новая прическа Сони – каре с челкой. Девушка примерила парик и сделала яркий макияж с акцентом на красные губы, чтобы быть максимально похожей на француженок.

Стоит отметить, что Соня часто экспериментирует со своим внешним видом, радуя фанатов провокационными снимками.

На этот раз поклонникам понравился образ Сони Плакидюк, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красотулик❤️🔥🔥».

«Богиня😍👍».

«Просто секси-шмекси))) Вы ❤️🔥».

«Вау, какая кукла».

«Сексуальная кошечка».

«Ах, какая прелесть».

«Великолепна!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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