Светлана Лобода сверкнула стройной фигурой в облегающем платье
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость позирует в черном силуэтном платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру, а широкий пояс выделяет тонкую талию. Свой образ артистка дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и аксессуарами. Однако взгляд приковывает шикарный вид на природу, который виднеется через окна.
Под публикацией Светлана написала так:
«Окно в параллельную реальность 😉».
Поклонники восхитились не только живописным пейзажем, но и внешним видом Лободы, осыпав ее приятными словами в комментариях:
«Очень вас люблю😍😍😍».
«Лобода супердевушка 🙌».
«Как всегда прекрасная».
«Прелесть, как хороша!»
«Вы такая красивая».
«Идеал женственности».
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