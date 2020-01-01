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Светлана Лобода сверкнула стройной фигурой в облегающем платье

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Светлана Лобода сверкнула стройной фигурой в облегающем платье
Светлана Лобода сверкнула стройной фигурой в облегающем платье
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость позирует в черном силуэтном платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру, а широкий пояс выделяет тонкую талию. Свой образ артистка дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и аксессуарами. Однако взгляд приковывает шикарный вид на природу, который виднеется через окна.

Под публикацией Светлана написала так:

«Окно в параллельную реальность 😉».

Поклонники восхитились не только живописным пейзажем, но и внешним видом Лободы, осыпав ее приятными словами в комментариях:

«Очень вас люблю😍😍😍».

«Лобода супердевушка 🙌».

«Как всегда прекрасная».

«Прелесть, как хороша!»

«Вы такая красивая».

«Идеал женственности».

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Источник: ivonа bigmir)net

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