«Просто красотка»: Настя Каменских восхитила стильным образом

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками очередным снимком.

Настя Каменских восхитила стильным образом instagram.com/kamenskux

Читай также: Бывшая жена Узелкова заметно похорошела после развода

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с прогулки. На кадре знаменитость позирует в ярко-красной расстегнутой куртке и черной кепке. Стильный образ артистка дополнила выразительным макияжем и легкими волнами на волосах.

Под публикацией Настя посоветовала фолловерам отсеивать негативные мысли и думать только в позитивном ключе, чтобы притягивать к себе в жизнь все хорошее:

«То, во что мы верим, что замечаем, о чем размышляем, чего желаем - все это не только отражает нас самих, но и обретает физическую форму, то есть становится реальным ✨Постарайтесь каждый раз направлять свои мысли в правильное русло и скоро вы поймёте, как много изменений это принесло в вашу жизнь!»

Поклонники поблагодарили Каменских не только за ценный совет, но и отметили ее красоту, рассыпавшись в комплиментах:

«Какая красииивая😍😍😍❤️». «Настя, ты невероятно красивая, несмотря на то, с макияжем ты или нет». «Красотка! Супер!» «Как верно сказано». «Вау, как красиво!»

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.