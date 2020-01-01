«Просто красотка»: Настя Каменских восхитила стильным образом
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с прогулки. На кадре знаменитость позирует в ярко-красной расстегнутой куртке и черной кепке. Стильный образ артистка дополнила выразительным макияжем и легкими волнами на волосах.
Под публикацией Настя посоветовала фолловерам отсеивать негативные мысли и думать только в позитивном ключе, чтобы притягивать к себе в жизнь все хорошее:
«То, во что мы верим, что замечаем, о чем размышляем, чего желаем - все это не только отражает нас самих, но и обретает физическую форму, то есть становится реальным ✨Постарайтесь каждый раз направлять свои мысли в правильное русло и скоро вы поймёте, как много изменений это принесло в вашу жизнь!»
Поклонники поблагодарили Каменских не только за ценный совет, но и отметили ее красоту, рассыпавшись в комплиментах:
«Какая красииивая😍😍😍❤️».
«Настя, ты невероятно красивая, несмотря на то, с макияжем ты или нет».
«Красотка! Супер!»
«Как верно сказано».
«Вау, как красиво!»
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