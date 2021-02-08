Ирина Монатик поделилась подборкой любимых сериалов

ТОП-5 самых лучших сериалов по мнению супруги Димы Монатика.

Супруга украинского исполнителя Дмитрия Монатика и его менеджер Ирина Монатик порадовала подписчиков интересной публикацией. Звезда решила подсказать, что можно посмотреть в свободное время.

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На своей странице в Инстаграм Ирина, которая недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, рассказала поклонникам о пяти сериалах, которые подарили ей столь разные, но однозначно, позитивные эмоции.

ТОП-5 лучших сериалов по мнению Ирины Монатик:

1. “Brainchild“

“Образовательный сериал, снятый Фареллом Уильямсом. Понравится, как взрослым , так и детям. О Вселенной, творчестве, мышлении, создании планеты. При этом все в очень легкой манере - очень увлекательно. Посмотрите хотя бы первую серию и, уверена, Вам тоже понравится“.

2. “Бриджертоны“

“Романтический костюмированный сериал. Историческую достоверность в нем не стоит искать, а вот романтическую сказку, точно по адресу. Посмотрела на одном дыхании“.

3. “Эмили в Париже“

“Название говорит само за себя: “любовь, Париж, романтика“. Лично меня, очень впечатлило отношение французов к жизни. Есть чему поучиться.😉 Создатели сериала “Секс в большом городе“, следовательно: легко актуально, стильно и весело“.

4. “Корона“.

“Обожаю все, что связано с Британской королевской семьей, поэтому с особым интересом смотрела, как показывают то или иное событие. Искренне считаю, что “Корона“ - дорогое историческое полотно, призванное показать жизнь действующей королевы Великобритании со всех сторон“.

5. “Почему женщины убивают“

“Этот сериал не об убийствах, а про отношения между людьми и то, какими сложными они могут быть. Приготовьтесь испытать палитру эмоций: от чуткого сострадания до жгучей ненависти“.

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