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Без обработки и фильтров: Даша Квиткова засветила беременный животик в боди

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Победительница "Холостяка 9" Даша Квиткова показала бекстейдж беременной фотосессии.
Без обработки и фильтров: Даша Квиткова засветила беременный животик в боди
Без обработки и фильтров: Даша Квиткова засветила беременный животик в боди
instagram.com/kvittkova

Жена главного героя 9 сезона проекта “Холостяк“ и ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, которая сейчас находится на пятом беременности, поделилась новыми кадрами с округлившимся животиком.

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Так, в своем Инстаграм-аккаунте 22-летняя звезда обнародовала видео бекстейджа с недавней фотосессии. В коротком ролике можно увидеть, как будущая мама позировала в боди телесного цвета и длинном сером пиджаке. Квиткова сидела на стуле и гладила руками уже большой животик.

“Бекстейдж, без обработки и фильтров. Вообще не верю, что живот растёт настолько быстро, я просто не успеваю“, - написала под видео Даша.

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Теги: Даша Квиткова
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Источник: Ivona

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