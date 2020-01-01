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Эмму Уотсон заподозрили в тайной помолвке с Лео Робинтоном

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Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон засветила кольцо на безымянном пальце.
Эмму Уотсон заподозрили в тайной помолвке с Лео Робинтоном
Эмму Уотсон заподозрили в тайной помолвке с Лео Робинтоном
Getty images

Всемирно известная британская актриса Эмма Уотсон, которая прославилась после роли  Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, спровоцировала слухи о тайной помолвке со своим бойфрендом, бизнесменом Лео Робинтоном.

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6 февраля папарацци сфотографировали пару во время их прогулки в Лос-Анджелесе. На снимках можно увидеть кольцо на безымянном пальце 30-летней Уотсон. Эмма и ее 31-летний возлюбленным пока не комментировали слухи.

Эмму Уотсон заподозрили в тайной помолвке с Лео Робинтоном
Эмму Уотсон заподозрили в тайной помолвке с Лео Робинтоном
instagram.com/watsonlatest

Cкорее всего, звезда недавно получила травму ноги. На кадрах правая нога актрисы была в шлепанце, а левая - в носке. К тому же Лео помог любимой перебраться на коленный самокат.

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Теги: Эмма Уотсон, Гарри Поттер
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Источник: ivonа bigmir)net

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