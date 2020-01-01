В майке и коротких шортиках: Надя Дорофеева запостила постельные фото
Известная украинская исполнительница и экс-тренер “Лиги смеха“, Надя Дорофеева (DOROFEEVA), которая 10 лет была участницей популярной группы “Время и Стекло“, поделилась с подписчиками пикантной публикацией.
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На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала несколько кадров из домашней фотосессии. На свежих снимках знаменитость позировала в белой майке и коротких белых шортах, лежа на кровати. Соблазнительный образ Надя дополнила белыми носками и светлыми кроссовками.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новые постельные фото Дорофеевой:
- В очередной раз убеждаюсь, что у меня самый красивый и лучший кумир🔥❤️😍
- Просто глаз не оторвать 🔥😍
- Дорофеева всегда горит 🔥🔥😍 аж горячо🔥❤️
- Я люблю эти фото🔥🔥🔥
- Шикарная🔥😍❤️💜
- Красотка🔥😍❤️
- Какая зайка🔥😍❤️🍓
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