"На стиле": Лорак поразила сеть ярким "подростковым" образом
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Певица Ани Лорак, которая активно ведет страницы в соцсетях, часто радует публику стильными нарядами. Так, на этот раз знаменитость снялась в эффектном повседневном образе и произвела фурор в сети.
Фото Лорак добавила в Инстаграм.
В кадре артистка появилась в бледно-голубых джинсах, белом свитере и коротком вишневом пуховике. Дополнили образ объемные ботинки и черные солнцезащитные очки.
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Как думаете, чем будем удивлять на этот раз? - написала Лорак.
- Какая вы стильная! 😍 ВАУ! 🔥
- Вау, красоточка ❤️ На стиле!
- вау, какой стиль 😻 очень ждём сюрпризы ❤️
- Очень нравится ваш стиль!
- Не узнать!
- Я подумала, это Виктория Бекхем😂
- Такая конфетка, - написали в сети.
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