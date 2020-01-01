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"На стиле": Лорак поразила сеть ярким "подростковым" образом

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Певица Ани Лорак очаровала публику в стильном наряде .

Ани Лорак показала стильный зимний образ
Ани Лорак показала стильный зимний образ
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая активно ведет страницы в соцсетях, часто радует публику стильными нарядами. Так, на этот раз знаменитость снялась в эффектном повседневном образе и произвела фурор в сети.

Фото Лорак добавила в Инстаграм.

В кадре артистка появилась в бледно-голубых джинсах, белом свитере и коротком вишневом пуховике. Дополнили образ объемные ботинки и черные солнцезащитные очки.

Февраль обещает быть очень насыщенным и продуктивным🔥
Мы готовим для вас несколько больших, особенных, сюрпризов.
Как думаете, чем будем удивлять на этот раз? - написала Лорак.

Ани Лорак показала стильный зимний образ
Ани Лорак показала стильный зимний образ
instagram.com/anilorak

  • Какая вы стильная! 😍 ВАУ! 🔥
  • Вау, красоточка ❤️ На стиле! 
  • вау, какой стиль 😻 очень ждём сюрпризы ❤️
  • Очень нравится ваш стиль!
  • Не узнать!
  • Я подумала, это Виктория Бекхем😂
  • Такая конфетка, - написали в сети.

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, куртка
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Источник: ivonа bigmir)net

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