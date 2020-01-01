Кудрявый мачо: Потап показал, как выглядел в 18 лет
Продюсер Алексей Потапенко показал архивное фото и поразил сеть .
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Продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) показал архивное фото и поразил сеть. Селебрити выставил снимок на котором ему 18.
Фото появилось в Инстаграм Потапа.
В кадре Алексей сидит в голубой футболке и спортивных брюках в "позе лотоса". Прическа Потапа кардинально отличается от нынешней - на фото у него роскошная светлая шевелюра.
Когда мне было 18, - подписал кадр Потап.
- Хит Леджер которого мы заслужили😂😂😂
- Жесть конечно(
- Подтвержденный
- 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ооооо!!!! Ты прекрасен 😅😅😅
- Аааааааааа!!! Кайф!!! ❤️
- Вам идёт с волосами))) как из сериала Район Беверли Хиллс😁
- Как же вашим с Настей детям повезёт с волосами 😍😍😍 раз у обоих такая шевелюра роскошная ✨🐥, - написали в сети.
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