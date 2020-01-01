Кудрявый мачо: Потап показал, как выглядел в 18 лет

Продюсер Алексей Потапенко показал архивное фото и поразил сеть .

Потап показал фото с длинными волосами в 18 лет instagram.com/realpotap

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Продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) показал архивное фото и поразил сеть. Селебрити выставил снимок на котором ему 18.

Фото появилось в Инстаграм Потапа.

В кадре Алексей сидит в голубой футболке и спортивных брюках в "позе лотоса". Прическа Потапа кардинально отличается от нынешней - на фото у него роскошная светлая шевелюра.

Когда мне было 18, - подписал кадр Потап.

Потап показал фото с длинными волосами в 18 лет instagram.com/realpotap

Хит Леджер которого мы заслужили😂😂😂

Жесть конечно(

Подтвержденный

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ооооо!!!! Ты прекрасен 😅😅😅

Аааааааааа!!! Кайф!!! ❤️

Вам идёт с волосами))) как из сериала Район Беверли Хиллс😁

Как же вашим с Настей детям повезёт с волосами 😍😍😍 раз у обоих такая шевелюра роскошная ✨🐥, - написали в сети.

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