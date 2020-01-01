"Огонь!": Чуть пополневшая MARUV показала дерзкий образ в мини

Певица Анна Корсун засветилась в облегающем шелковом наряде и с ушками зайчика .

Анна Корсун показала фигуру в мини instagram.com/maruvofficial

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Певица Анна Корсун (MARUV) показала фигуру в мини-наряде. Артистка снялась в черном откровенном платье и соблазнительных чулках.

Фото Анна выставила в Инстаграм.

На снимках MARUV позирует в коротком черном наряде а-ля героиня детского аниме Сейлор Мун. Образ Анны дополнили черные заячьи ушки.

Тотальный образ от @maruv_wear 😎

В наличии новое платье "Сейлор Мун" 💋 - написала артистка.

Ну ваще💙 Сплошная мимимишность😍🙏🙏🙏😋

Класс😍 А розовое как в "новой силе киски" будет?😇

😍такое строгое скромное платьице хоть в библиотеку можно ити😍📚🎓

Энергия🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Какая секасная зая🔥🔥🔥? - написали в сети.

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