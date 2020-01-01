"Огонь!": Чуть пополневшая MARUV показала дерзкий образ в мини
Певица Анна Корсун засветилась в облегающем шелковом наряде и с ушками зайчика .
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Певица Анна Корсун (MARUV) показала фигуру в мини-наряде. Артистка снялась в черном откровенном платье и соблазнительных чулках.
Фото Анна выставила в Инстаграм.
На снимках MARUV позирует в коротком черном наряде а-ля героиня детского аниме Сейлор Мун. Образ Анны дополнили черные заячьи ушки.
Тотальный образ от @maruv_wear 😎
В наличии новое платье "Сейлор Мун" 💋 - написала артистка.
- Ну ваще💙 Сплошная мимимишность😍🙏🙏🙏😋
- Класс😍 А розовое как в "новой силе киски" будет?😇
- 😍такое строгое скромное платьице хоть в библиотеку можно ити😍📚🎓
- Энергия🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
- Какая секасная зая🔥🔥🔥? - написали в сети.
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