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"Огонь!": Чуть пополневшая MARUV показала дерзкий образ в мини

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Певица Анна Корсун засветилась в облегающем шелковом наряде и с ушками зайчика .

Анна Корсун показала фигуру в мини
Анна Корсун показала фигуру в мини
instagram.com/maruvofficial

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Певица Анна Корсун (MARUV) показала фигуру в мини-наряде. Артистка снялась в черном откровенном платье и соблазнительных чулках.

Фото Анна выставила в Инстаграм.

На снимках MARUV позирует в коротком черном наряде а-ля героиня детского аниме Сейлор Мун. Образ Анны дополнили черные заячьи ушки. 

Тотальный образ от @maruv_wear 😎
В наличии новое платье "Сейлор Мун" 💋 - написала артистка.

  • Ну ваще💙 Сплошная мимимишность😍🙏🙏🙏😋
  • Класс😍 А розовое как в "новой силе киски" будет?😇
  • 😍такое строгое скромное платьице хоть в библиотеку можно ити😍📚🎓
  • Энергия🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • Какая секасная зая🔥🔥🔥? - написали в сети.

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Теги: Анна Корсун, MARUV, наряды звезд, мини
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Источник: Ivona

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