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"Вот это красота!": Седокова показала очень пышную грудь крупным планом

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Певица Анна Седокова продемонстрировала сочные формы в наряде с декольте .

Седокова восхитила пышной грудью в откровенном наряде
Седокова восхитила пышной грудью в откровенном наряде
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова не устает восхищать публику откровенными образами. На этот раз артистка засветилась в наряде, подчеркнувшем формы Анны, которые стали еще роскошнее.

Фото Седокова добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в платье с корсетным верхом. Наряд подчеркнул пышную грудь артистки. Образ дополнили эффектные украшение на шее и серьги.

Когда ты задаёшь мне вопросы , ты задаёшь их себе 😉😙, - написала Анна Седокова.

Седокова восхитила пышной грудью в откровенном наряде
Седокова восхитила пышной грудью в откровенном наряде
instagram.com/annasedokova

  • Как же можно быть такой красивой 😀😀😂😂😂
  • Взгляд просто 🔥🥰
  • Красивая 😻
  • Вот это красота! - написали в сети.

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Теги: Анна Седакова, грудь, декольте, наряды звезд
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Источник: Ivona

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