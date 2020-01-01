"Вот это красота!": Седокова показала очень пышную грудь крупным планом

Певица Анна Седокова продемонстрировала сочные формы в наряде с декольте .

Седокова восхитила пышной грудью в откровенном наряде instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова не устает восхищать публику откровенными образами. На этот раз артистка засветилась в наряде, подчеркнувшем формы Анны, которые стали еще роскошнее.

Фото Седокова добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в платье с корсетным верхом. Наряд подчеркнул пышную грудь артистки. Образ дополнили эффектные украшение на шее и серьги.

Когда ты задаёшь мне вопросы , ты задаёшь их себе 😉😙, - написала Анна Седокова.

Седокова восхитила пышной грудью в откровенном наряде instagram.com/annasedokova

Как же можно быть такой красивой 😀😀😂😂😂

Взгляд просто 🔥🥰

Красивая 😻

Вот это красота! - написали в сети.

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