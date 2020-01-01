"Вот это красота!": Седокова показала очень пышную грудь крупным планом
Певица Анна Седокова продемонстрировала сочные формы в наряде с декольте .
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Певица Анна Седокова не устает восхищать публику откровенными образами. На этот раз артистка засветилась в наряде, подчеркнувшем формы Анны, которые стали еще роскошнее.
Фото Седокова добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в платье с корсетным верхом. Наряд подчеркнул пышную грудь артистки. Образ дополнили эффектные украшение на шее и серьги.
Когда ты задаёшь мне вопросы , ты задаёшь их себе 😉😙, - написала Анна Седокова.
- Как же можно быть такой красивой 😀😀😂😂😂
- Взгляд просто 🔥🥰
- Красивая 😻
- Вот это красота! - написали в сети.
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