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"Мала завела": Юрий Ткач рассмешил Сеть новым танцем

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В конце очередного танца у юмориста и звездного отца Юрия Ткача прихватило спину.
"Мала завела": Юрий Ткач рассмешил Сеть новым танцем
"Мала завела": Юрий Ткач рассмешил Сеть новым танцем
instagram.com/yuriy_tkach

Звезда ситкома “Однажды под Полтавой“, экс-тренер “Лиги смеха“ Юрий Ткач, который в 2017 году вместе с Илоной Гвоздевой участвовал в “Танцах со звездами“, развеселил подписчиком новым роликом.

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На своей странице в Инстаграм 37-летний комик показал, как развлекается, пока ждет дочь Лизу из занятий по пению. В видео можно увидеть, как Ткач танцует в коридоре в то время, как девочка исполняет композицию из мультфильма “Холодное сердце“ вместе с преподавателем. В конце ролика Юрий схватился руками за спину.

“Мала завела“, - лаконично подписал кадры шоумен.

Многие пользователи Сети отметили, что ролик получился очень смешным. Другие же добавили, что артисту стоит поберечь спину.

  • Браво маэстро!
  • Танец звезды
  • Ничего себе, папа как может, прям балерун 😂😂😂👍
  • Юрчик, береги себя
  • Царь танцпола. Браво
  • 👍👍😁супер танцор 🕺
  • Ну, молодец, папа !!!👍👏💐
  • Ви класні💋💋💋💖💖💖💖💖💖💖💖💖💋😘😘😘
  • Ви Чудо🤗😆. А голосиста доцюня!! умнічка, гарний голос!! 💗💗💗

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Теги: Юрий Ткач
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Источник: ivonа bigmir)net

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