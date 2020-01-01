"Мала завела": Юрий Ткач рассмешил Сеть новым танцем

В конце очередного танца у юмориста и звездного отца Юрия Ткача прихватило спину.

Звезда ситкома “Однажды под Полтавой“, экс-тренер “Лиги смеха“ Юрий Ткач, который в 2017 году вместе с Илоной Гвоздевой участвовал в “Танцах со звездами“, развеселил подписчиком новым роликом.

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На своей странице в Инстаграм 37-летний комик показал, как развлекается, пока ждет дочь Лизу из занятий по пению. В видео можно увидеть, как Ткач танцует в коридоре в то время, как девочка исполняет композицию из мультфильма “Холодное сердце“ вместе с преподавателем. В конце ролика Юрий схватился руками за спину.

“Мала завела“, - лаконично подписал кадры шоумен.

Многие пользователи Сети отметили, что ролик получился очень смешным. Другие же добавили, что артисту стоит поберечь спину.

Браво маэстро!

Танец звезды

Ничего себе, папа как может, прям балерун 😂😂😂👍

Юрчик, береги себя

Царь танцпола. Браво

👍👍😁супер танцор 🕺

Ну, молодец, папа !!!👍👏💐

Ви класні💋💋💋💖💖💖💖💖💖💖💖💖💋😘😘😘

Ви Чудо🤗😆. А голосиста доцюня!! умнічка, гарний голос!! 💗💗💗

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