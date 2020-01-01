"Мала завела": Юрий Ткач рассмешил Сеть новым танцем
Звезда ситкома “Однажды под Полтавой“, экс-тренер “Лиги смеха“ Юрий Ткач, который в 2017 году вместе с Илоной Гвоздевой участвовал в “Танцах со звездами“, развеселил подписчиком новым роликом.
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На своей странице в Инстаграм 37-летний комик показал, как развлекается, пока ждет дочь Лизу из занятий по пению. В видео можно увидеть, как Ткач танцует в коридоре в то время, как девочка исполняет композицию из мультфильма “Холодное сердце“ вместе с преподавателем. В конце ролика Юрий схватился руками за спину.
“Мала завела“, - лаконично подписал кадры шоумен.
Многие пользователи Сети отметили, что ролик получился очень смешным. Другие же добавили, что артисту стоит поберечь спину.
- Браво маэстро!
- Танец звезды
- Ничего себе, папа как может, прям балерун 😂😂😂👍
- Юрчик, береги себя
- Царь танцпола. Браво
- 👍👍😁супер танцор 🕺
- Ну, молодец, папа !!!👍👏💐
- Ви класні💋💋💋💖💖💖💖💖💖💖💖💖💋😘😘😘
- Ви Чудо🤗😆. А голосиста доцюня!! умнічка, гарний голос!! 💗💗💗
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